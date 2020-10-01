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معلمو مدرسة في جازان يجهزون أطباق الأقمار والقنوات التعليمية لطلابهم (فيديو)

معلمو مدرسة في جازان يجهزون أطباق الأقمار والقنوات التعليمية لطلابهم (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير :

قامت مدرسة ابتدائية بمحافظة أحد المسارحة في جازان، بتزويد القرية التي يسكن فيها عدد من طلابها بأطباق للأقمار الصناعية وأجهزة إرسال لتمكينهم من متابعة قنوات “عين” التعليمية.

وأوضح عدد من معلمي المدرسة في لقاء مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أن الفكرة بدأت من إدارة المدرسة وبتوجيهات من الجهات التعليمية بالمنطقة؛ حيث تم حصر أعداد الطلاب الذين لا يستطيعون الدخول لمنصة “مدرستي” ولا يتوفر لديهم شبكة إنترنت.

وأضاف المعلمون أنه جرى تشكيل فريق دعم فني وتوجهوا لمنازل الطلاب في القرية.

وأشاروا إلى أنه قد تم التعاقد مع إحدى المؤسسات وإحضار فني لتركيب الأطباق وبرمجة أجهزة الاستقبال في منازل الطلاب، ونجحوا في إيصال الخدمة التعليمية لهم.

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