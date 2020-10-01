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قتلوا الأب واثنين من أبنائه.. جريمة حوثية جديدة تحول حياة أسرة يمنية إلى مأساة

قتلوا الأب واثنين من أبنائه.. جريمة حوثية جديدة تحول حياة أسرة يمنية إلى مأساة
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تواصل – فريق التحرير :

تحولت حياة أسرة يمنية، إلى مأساة بعدما أقدمت المليشيات الحوثية على قتل أب واثنين من أولاده بمحافظة الحديدة.

وفي التفاصيل، قالت نساء الأسرة إن أحد الأبناء ويدعى محمد عبدالله وهبان، ذو الـ 25 ربيعاً من عمره، قُتل بنيران الحوثيين في أحد السواحل عند عودته من عمله كصياد في البحر.

وأشاروا إلى أن الأب عبدالله وهبان ونجله الآخر أحمد عبدالله وهبان، البالغ من العمر 20 عاماً، قُتلا جراء قصف لميليشيات الحوثي بقذائف مدفعية الهاون على أحد الأسواق الشعبية في حي منظر عند ذهابهم لجلب وجبة طعام للعائلة.

وما ضاعف معاناة تلك الأسرة، تكالب الظروف الصعبة والأمراض المتتالية التي داهمت صحة الأم وأضعفتها، ولا حيلة لبناتها في توفير لقمة العيش ولا قوة لهن في دفع المرض عن والدتهن.

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