«تقويم التعليم» تحدد موعد اختبار القدرات العامة

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أعلنت هيئة تقويم التعليم، أن الفترة الأولى من تطبيق اختبار القدرات العامة ستبدأ اعتباراً من يوم الجمعة القادم 15 صفر، وحتى السبت 23 صفر، وذلك في 71 مقراً موزعة على 62 مدينة ومحافظة، مع استمرار التسجيل في الاختبار.

وأضافت ”تقويم التعليم“ أن الفترة «الثانية» ستعقد خلال الفترة 7 – 15 رجب 1442هـ، علماً بأن التسجيل لاختبار القدرات العامة متاح طوال العام في المقرات المحوسبة في معظم المدن، بحسب “عكاظ“.

وأكدت الهيئة أن الاختبار يعـد مقياساً موحداً لجميع طلاب السنتين الأخيرتين من المرحلة الثانوية، ليكون معياراً عادلاً ودقيقاً للجميع، بحيث يساعد الجهات التعليمية فيما بعد الثانوية العامة على اختيار الطلاب الأكثر قدرة لمتابعة وتلبية متطلبات الدراسة في تلك الجهات.

كما أشارت إلى أن الجامعات والكليات تشترط تأدية هذا الاختبار للالتحاق بها، وهذا يشمل خريجي الثانوية العامة بقسميها «النظري والعلمي»، كما أن الاختبار يقيس القدرة التحليلية والاستدلالية لدى المتقدمين.