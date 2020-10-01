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الشيخ «الماجد» يوضح حكم الأذان في أذن المولود (فيديو)

الشيخ «الماجد» يوضح حكم الأذان في أذن المولود (فيديو)
منزل الأسرة المكلومة
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تواصل – فريق التحرير:

أكد قاضي الاستئناف وعضو مجلس الشورى السابق الشيخ سليمان الماجد، أن الأذان في أذن المولود حديثاً من الأمور الثابتة في السنة النبوية، مشيراً إلى أن الإقامة لم تثبت.

وقال الماجد خلال برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”: إن الأذان في أذن المولود فيه بركة على الطفل ونفع أيضاً.

وأوضج الماجد، أن بعض النظريات الحديثة في التربية والتعليم أوصت بتحدث الأم لجنينها ومداعبته، مشيراً إلى أن البعض يردد الكلمات والعبارات اللطيفة على الطفل بعد ولادته مباشرة للتعود عليها، ويرون أنه يتفاعل معها وتكون في عقله الباطن بعد ذلك.

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