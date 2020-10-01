اختفاء «نفايات طبية» في الطائف.. والأمانة تهاجم الشؤون الصحية

تواصل – فريق التحرير:

أكدت أمانة الطائف أن كميات من النفايات الطبية لم تدخل مرمى النفايات منذ أكثر من شهرين على الرغم من أنه المرمى الوحيد للتخلص من هذه النفايات الخطيرة.

وطالبت الأمانة الشؤون الصحية بضرورة معرفة مصير النفايات الطبية لمنشآت صحية بينها 3 مستشفيات كبرى.

وقالت الأمانة إنها ضبطت قبل ذلك أكثر من 3 آلاف طن من النفايات الطبية غير المعالجة، بعد أن تحايلت الشركات المشغلة لبعض المنشآت على التعليمات وقامت بالتعاقد مع مؤسستي مقاولات عامة متخصصة في البناء والهدم لنقل النفايات من تلك المنشات وإدراج النفايات الطبية ضمنها.

وأضافت أمانة الطائف أنه بعد اكتشافها توقف إيصال النفايات إلى المرمى، مما يستدعي ضرورة قيام الشؤون الصحية بإلزام الشركات بالمراجعة لتحديد كيفية التخلص من هذه النفايات الخطرة التي اختفت منذ شهرين، وفقا لصحيفة “المدينة”.

وأوضحت الأمانة، في خطاب لها، أن الشؤون الصحية لم ترد على جميع البرقيات والخطابات عن ما تم اتخاذه، ولم يتم اتخاذ أي إجراء يذكر تجاه الشركتين المشغلتين لثلاثة مستشفيات كبيرة، وبعض المرافق الصحية الأخرى، ولفت الخطاب عن انعدام التنسيق التام مع الأمانة فيما يخص المحاجر الصحية وعدم بيان مواقعها وطرق التخلص من النفايات المنتجة.