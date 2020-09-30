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شباب يلهون بأجهزة مماثلة للتي تستخدمها دوريات الأمن في الرياض (فيديو)

شباب يلهون بأجهزة مماثلة للتي تستخدمها دوريات الأمن في الرياض (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

استنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي استخدام مجموعة من الشباب لأجهزة مماثلة لتلك التي تستخدمها الجهات الأمنية، على سبيل اللهو في أحد أحياء الرياض.

ونشر حساب “طرق الرياض” مقطعاً مصوراً يوثق استخدام مجموعة من الشباب للصفارات ومكبرات الصوت تماثل التي تستخدمها دوريات الأمن في شوارع الرياض.

وعبر مغردون عن استنكارهم لقيام أحد هؤلاء الشباب باستعراض لسلاح ناري، وتوثيقهم لاستخدام الأجهزة الخاصة بالجهات الأمنية في مقطع فيديو، وطالبوا الأجهزة المختصة بضبط ومحاسبة هؤلاء الشباب.

 

 

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