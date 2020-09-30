المرور السري يضبط قائد سيارة تجاوز المارة بالقوة الجبرية (فيديو)

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تمكنت الفرق التابعة للمرور السري من ضبط قائد مركبة تجاوز السيارات الأخرى على الطريق بالقوة الجبرية.

ووثق مقطع فيديو متداول، قيام أحد قائدي المركبات بتجاوز السيارات أمامه، بالقوة الجبرية دون احترام لحقوق الآخرين على الطريق، كما عرض حياة الآخرين للخطر.

وتؤكد الإدارة العامة للمرور على أهمية الالتزام بالقواعد والقوانين التي تنظم حركة المرور لتفادي العقوبات المقررة وفقا للنظام.