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حالة وحيدة يُلغى فيها تصريح العمرة.. «الحج» توضح (فيديو)

حالة وحيدة يُلغى فيها تصريح العمرة.. «الحج» توضح (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة، الدكتور عبد العزيز وزان، أن تطبيق “اعتمرنا” يمكّن المستخدم من التخطيط لأداء العمرة من خلال تحديد الفترة الزمنية المناسبة له وفق الأيام المتاحة، موضحاً متى يلغى تصريح العمرة.

وأكد وزان وجود تكامل بين تطبيقي اعتمرنا وتوكلنا، من خلال الاطمئنان على صحة الشخص الراغب في أداء العمرة.

وأشار إلى أن أي شخص حصل على تصريح أداء العمرة وظهرت عليه أعراض كورونا سيتم إلغاء التصريح مباشرة.

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