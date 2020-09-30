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الرياض.. الإطاحة بمواطن روج 10 آلاف قرص دواء خاضعة لتنظيم التداول الطبي

الرياض.. الإطاحة بمواطن روج 10 آلاف قرص دواء خاضعة لتنظيم التداول الطبي
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، اليوم الأربعاء، أنه تم ضبط مواطن قام بترويج أكثر من 10 آلاف قرص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وأوضحت مكافحة المخدرات، في تغريدة عبر “تويتر”، أن مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض قبضت على مواطن قام بترويج (١٠,١٨٠) قرص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وأشارت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، أنه تم إيقاف المواطن واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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