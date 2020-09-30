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توقعات طقس الخميس.. أمطار رعدية ورياح نشطة على 5 مناطق

توقعات طقس الخميس.. أمطار رعدية ورياح نشطة على 5 مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة  الطقس ليوم غد الخميس، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وتمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة، غدا الخميس.

كما توقعت الأراصد، تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من المنطقة الشرقية، في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.

أما عن درجات الحرارة، فمن المتوقع أن تصل أعلى درجة حرارة غداً إلى 42 درجة مئوية في مكة المكرمة، وأدنى درجة حرارة إلى 17 درجة مئوية في أبها.

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