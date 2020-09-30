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مكة.. الغرامة والتشهير بفرع شركة مطاعم لحيازتها منتجات غذائية فاسدة

مكة.. الغرامة والتشهير بفرع شركة مطاعم لحيازتها منتجات غذائية فاسدة
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تواصل – فريق التحرير:

عاقبت وزارة التجارة فرع شركة تشغيل مطابخ ومطاعم وتقديم خدمات الإعاشة المطهوّة بمكة المكرمة؛ بالغرامة والتشهير، وذلك إثر صدور حُكْم قضائي، يدين المنشأة بمخالفة نظامَي مكافحة الغش التجاري والبيانات التجارية، وحيازة منتجات غذائية فاسدة ومجهولة المصدر.

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الجزائية بمكة المكرمة متضمنًا غرامة مالية قدرها ثلاثون ألف ريال، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، والتشهير عبر نشر منطوق الحُكم في صحيفتَيْن على نفقة المنشأة.

وتعود تفاصيل القضية لوقوف الفِرق الرقابية لوزارة التجارة على مقر المنشأة الواقعة بحي بطحاء قريش بمكة المكرمة؛ إذ ضبطت الوزارة منتجات غذائية مجهولة المصدر، ومنتجات أخرى مخزنة بطريقة سيئة؛ وظهرت عليها علامات الفساد والتلف، منها دجاج، ولحم مفروم، وخضراوات، وبهارات.. فتمت مصادرتها وإتلافها؛ وبناء عليه أُحيلت المخالفة إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية.

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