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عطل فني يضرب خدمات «آبل» على أجهزة «آيفون» و«ماك»

عطل فني يضرب خدمات «آبل» على أجهزة «آيفون» و«ماك»
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تواصل – وكالات:

تلقى مستخدمو أجهزة ”آيفون“ و“ماك“ رسائل خطأ تكشف عن وجود مشكلة في خدمات ”أبل“ المتعددة، مثل iCloud و App Store و TV +.

وأخبر العديد من المستخدمين، أن خدمات Apple TV + و Apple Music و Photos وغيرها، إما تعمل ببطء أو لا تعمل على الإطلاق عند العديد من الأشخاص، فيما لم يتأثر البعض الآخر.

وتلقى المستخدمون رسائل خطأ، بدلًا من الوسائط عبر أجهزة وخدمات ”أبل“، وأكدت شركة ”أبل“ الأمريكية المشكلة، وقالت إنها تحقق في الأمر.

وبالفعل، أعلنت الشركة، وجود مشكلة تؤثر على العديد من خدماتها الخاصة بالموسيقى والفيديو والصور.

وفي وقت لاحق، أعلنت الشركة عودة خدماتها مع رسالة مفادها: ”يجب أن تكون قادرًا على الاتصال بشكل موثوق مرة أخرى“، دون سرد أي سبب وراء المشكلة التي تسببت في غضب العديد من المستخدمين.

يأتي هذا الانقطاع بعد يوم واحد فقط، من تعرض خدمات Microsoft Outlook و Office365 لمشاكل في المصادقة. كما تعرضت خدمة  G Suite الخاصة بـ“جوجل“ لمشاكل مماثلة، منذ أيام قليلة، واستمرت المشكلة لبضع ساعات.

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