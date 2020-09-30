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«التعليم» تطلق تطبيقاً خاصاً لـ «منصة مدرستي» على الهواتف الذكية

«التعليم» تطلق تطبيقاً خاصاً لـ «منصة مدرستي» على الهواتف الذكية
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الأربعاء، إطلاق تطبيق خاص لـ “منصة مدرستي”؛ يمكن تحميله وتثبيته على جميع أنظمة التشغيل للهواتف الذكية.

وأوضحت وزارة التعليم، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن التطبيق الجديد يوفر أكثر من 16 خدمة تعليمية سيتم برمجتها على مراحل.

يذكر أن منصة مدرستي هي محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات؛ بدءًا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلّم.

وتتيح المنصة للطلاب والطالبات التفاعل مع الأقران والمعلمين، والمشاركة عبر ساحات النقاش، والاطلاع على تقارير الإنجاز الخاصة به، والتحقق من توزيع درجات متطلبات المقرر من أعمال السنة والاختبارات، والتعرّف على الساعات المناسبة للتواصل الإلكتروني مع المعلمين.

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