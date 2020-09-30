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ضبط 3 متهمين انتحلوا صفة الأمن وسلبوا 120 ألف ريال من ضحاياهم بالرياض

ضبط 3 متهمين انتحلوا صفة الأمن وسلبوا 120 ألف ريال من ضحاياهم بالرياض
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة الرياض، اليوم الأربعاء، من القبض على ثلاثة متهمين بارتكاب حادثتي سلب بالقوة وانتحالهم صفة رجال أمن.

وصَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة، تمكنت – بفضل الله – من القبض على ثلاثة متهمين (مواطنين ومقيم من الجنسية الأردنية – تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع )، لارتكابهم حادثتي سلب بالقوة تمثلت باستدراج أشخاص من خلال الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تحويل العملات وبيعها بأسعار منافسة أقل من سعر الصرف الفعلي.

وأضاف الكريديس أن الجناة انتحلوا صفة رجال أمن عند مقابلة ضحاياهم، واحتجازهم والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية مقابل إخلاء سبيلهم، حيث استولوا على (120,000) ريال، تم استرداد مبلغ (80,000) ريال منها، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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