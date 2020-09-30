الأمن السيبراني يوضح طريقة حماية حسابك على «انستقرام»

تواصل – فريق التحرير:

وجه المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، مجموعة من الإرشادات لحماية حسابات المستخدمين في منصة “انستقرام”.

وأوضح الأمن السيبراني، في بيان توضيحي عبر حسابه في “تويتر” طريقة تفعيل التحقق وكذلك طريقة تغيير الحساب إلى حساب خاص.

وشدد المركز على أهمية اختيار كلمة سر قوية ومختلفة عن كلمات السر التي تستخدماها في أماكن أخرى على الإنترنت.

وكذلك تجنب كتابة معلومات شخصية في النبذة التعريفية عن الحساب مثل رقم الجوال أو البريد الإلكتروني أو مكانك الجغرافي أو حساباتك في منصات التواصل الاجتماعي الأخرى.

كما أكد المركز على أهمية تسجيل الخروج من انستقرام عند استخدام جهاز كمبيوتر أو هاتف تشاركه مع أشخاص آخرين.