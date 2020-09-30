«الدفاع المدني»: 6 نصائح مهمة لتفادي أخطار الأمطار والسيول

تواصل – فريق التحرير:

وجهت المديرية للعامة للدفاع المدني، مجموعة من النصائح المهمة لتفادي أخطار الأمطار والسيول.

وقالت المديرية، في إنفوجرافيك توعوي نشرته عبر حسابها في “تويتر”: لسلامتك احذر عند هطول الأمطار، كما أكدت على أهمية اتباع النصائح التالية:

– لا تجازف بالجلوس في مجاري السيول أو عبورها.

– لا تجازف بتجاوز مجاري السيول فقد تداهمك المياه ويزداد تدفقها ومنسوبها بسرعة.

– عدم الاقتراب من تجمعات المياه فعادة تكون حوافها قابلة للانهيار.

– قد تغطي المياه جسرا منجرفا أو طريقا مكسرا فيلزم الحذر والانتباه.

– اتبع المسارات والطرق المستخدمة قدر الإمكان.

– عدم ترك الأطفال يلعبون حول مناطق تجمعات المياه والسيول فهم لا يدركون مدى الخطورة فمراقبتهم واجبة.