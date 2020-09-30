«الزكاة والدخل» تفتح باب التسجيل في برنامج «بناء الكفاءات»

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أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الأربعاء، عن فتح باب التقدم والتسجيل في برنامج بناء الكفاءات بنسخته الثالثة.

وقالت الهيئة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “بعد تخريج 116 متدربًا في النسختين الأولى والثانية، الزكاة والدخل تُعلن عن فتح باب التقدم والتسجيل في برنامج بناء الكفاءات بنسخته الثالثة، بادر بالتسجيل عبر الرابط التالي: (اضغط هنا).

وأضافت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنه يمكن الاطلاع على مزايا وتفاصيل برنامج الكفاءاتبنسخته الثالثة من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).