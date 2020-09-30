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«متحدث الصحة»: توفير تطعيمات الإنفلونزا الموسمية في جميع المراكز الصحية

«متحدث الصحة»: توفير تطعيمات الإنفلونزا الموسمية في جميع المراكز الصحية
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي أن أعراض الإنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا تتشابه، وعند الشعور بالأعراض التوجَّه لأحد المراكز الموجودة للتأكد دون الحصول على موعد.

وأعلن العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء، أن اللقاحات والتطعيمات موجودة في جميع المراكز الصحية، وهي آمنة ومهمة لجميع أفراد المجتمع، ويستثنى من ذلك من يعاني من حساسية (البيض)، أو من لا يتجاوز عمره 6 أشهر.

وأشار إلى بعض المفاهيم الخاطئة عن الإنفلونزا الموسمية بأنها ليست خطرة، وأن الأعشاب والخلطات تُغني عن التطعيمات، وأن اللقاح يؤخذ لمرة واحدة في العمر، وأنه يسبب مضاعفات خطيرة جداً.

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