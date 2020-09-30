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يُشاهد بالعين المجردة.. «فلكية جدة»: القمر يقترن بالمريخ في هذا الموعد

يُشاهد بالعين المجردة.. «فلكية جدة»: القمر يقترن بالمريخ في هذا الموعد
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تواصل – فريق التحرير:

توقعت الجمعية الفلكية بجدة، أن يقع القمر قرب كوكب المريخ ظاهريًا على قبة السماء مساء الجمعة 2 أكتوبر 2020 في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة في الوطن العربي، وذلك قبل أربعة أيام فقط من وصول المريخ إلى أقرب مسافة مع كوكبنا وهي فرصة مثالية للتصوير الفوتوغرافي.

وأوضح رئيس الجمعية المهندس ماجد أبو زاهرة، في بيان اليوم الأربعاء، أن القمر والمريخ سوف يظهران فوق الأفق الشرقي بعد حوالي ساعة من غروب الشمس، حيث سيكون القمر مضاء بنسبة 99% في حين أن المريخ سيظهر إلى جواره كنجمة حمراء يفصل بينهما درجتان.

وأضاف أن المريخ أصبح أكثر سطوعاً مقارنة ببضعة أسابيع مضت، فمنذ منتصف أغسطس أصبح أكثر سطوعا من نجم الشعرى ألمع نجم في السماء، وبحلول شهر سبتمبر زاد لمعانه لينافس لمعان كوكب المشتري في طريقة ليصبح ثاني أكثر الكواكب لمعانا بعد كوكب الزهرة الذي يرصد بشكل رائع في سماء الفجر في الوقت الحالي.

وتابع أبو زاهرة أنه خلال شهر أكتوبر 2020 سيظهر المريخ مثل نجم ساطع جداً بالعين المجردة في سماء المساء وفي الأفق الغربي في سماء الفجر، وسيقع المريخ في أقرب مسافة من الأرض في السادس من أكتوبر حيث سيلاحظ أن حجمه قرصه الظاهري زاد عند رصده من خلال التلسكوب حيث سيبلغ 22.6 ثانية قوسية وسيصل لمعانه الأقصى إلى 2.6- وبعد أسبوع من ذلك سوف يصل إلى التقابل.

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