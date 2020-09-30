بُشرى من متحدث «الصحة»: انخفاض حالات «كورونا» الحرجة في المملكة دون الألف

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أكد الدكتور محمد العبدالعالي المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن اللقاحات والتطعيمات الخاصة بالإنفلونزا الموسمية موجودة في جميع المراكز الصحية، وهي آمنة ومهمة لجميع أفراد المجتمع، ويستثنى من ذلك من يعاني من حساسية (البيض)، أو من لا يتجاوز عمره 6 أشهر.

وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا اليوم الأربعاء، أنه بإمكان الجميع الحصول على تطعيمات الإنفلونزا الموسمية دون الحصول على موعد مسبق، مشيرًا إلى أن أعراض الإنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا تتشابه، وعند الشعور بأعراض توجَّه لأحد المراكز الموجودة للتأكد من حالتك.

وأشار “العبدالعالي” إلى أن من المفاهيم الخاطئة عن الإنفلونزا الموسمية أنها ليست خطرة، وأن الأعشاب والخلطات تُغني عن التطعيمات، وأن اللقاح يؤخذ لمرة واحدة في العمر، وأنه يسبب مضاعفات خطيرة جداً.

وبشأن مستجدات فيروس كورونا في المملكة، قال: “الحالات الحرجة انخفضت دون الألف حالة -ولله الحمد- وهو أمر مبشر بخير، فيما بلغت الفحوصات في المملكة 6.491.493 فحصًا مخبريًا دقيقًا”.