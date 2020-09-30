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«المالية» تصدر البيان التمهيدي لميزانية 2021.. توقعات بنمو الإيرادات وتراجع العجز إلى 5%

«المالية» تصدر البيان التمهيدي لميزانية 2021.. توقعات بنمو الإيرادات وتراجع العجز إلى 5%
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تواصل – فريق التحرير :

أعلنت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، عن البيان التمهيدي لميزانية المملكة للعام 2021.

وقدرت إيرادات الميزانية لعام 2021 عند 846 مليار ريال، مع توقعات بتسجيل ميزانية العام الجاري عجزا بنسبة 12% من الناتج المحلي.

وتوقع البيان تراجع عجز ميزانية المملكة 2021 إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تقدر إجمالي الميزانية للعام 2021 عند 990 مليار ريال، وتوقعات بنمو إيرادات المملكة بنحو 10% في 2021.

أمّا على صعيد الدين العام، فأشارت التقديرات بوصول الدين العام للمملكة في 2021 إلى 33% من الناتج المحلي.

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