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بالفيديو.. جثمان الشيخ «صباح الأحمد الصباح» يوارى الثرى في مقبرة الصليبيخات

بالفيديو.. جثمان الشيخ «صباح الأحمد الصباح» يوارى الثرى في مقبرة الصليبيخات
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تواصل – فريق التحرير :

أدت جموع المصلين صلاة الجنازة على أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، يتقدمهم أمير البلاد الشيخ نواف الصباح.

ووصل جثمان الشيخ صباح، إلى مطار الكويت اليوم، ونُقل إلى مسجد بلال بن رباح لأداء صلاة الجنازة، بحضور أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، ووزير الداخلية الإماراتي الشيخ سيف بن زايد آل نهيان.

وعقب الانتهاء من أداء صلاة الجنازة نُقل الجثمان إلى مثواه الأخير، حيث تم دفنه في مقبرة الصليبيخات.

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