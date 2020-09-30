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وزير «الشؤون الإسلامية» يوجه بتخصيص خطبة الجمعة للتوعية بالإجراءات الاحترازية

وزير «الشؤون الإسلامية» يوجه بتخصيص خطبة الجمعة للتوعية بالإجراءات الاحترازية
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تواصل – واس

وجه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ خطباء الجوامع والمساجد الإضافية كافة التي تقام فيها صلاة الجمعة بعموم مناطق المملكة بتخصيص خطبة الجمعة القادمة للحديث عن “توعية الناس بضرورة استمرارهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة والالتزام المجتمعي للوقاية من انتشار فيروس كورونا، تحقيقاً للمقاصد الشرعية المتحققة بذلك.

ويأتي التعميم في إطار سعي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المساهمة في نشر الوعي الشرعي، وتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم، والتأكيد على دور خطبة الجمعة في التوجيه والإرشاد إلى الأمور التي يحسن التنبيه عليها والتذكير بها، ومنها الاجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة بالدولة -رعاها الله- تجاه فيروس كورونا.

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