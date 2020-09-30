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«كفاءة» تكشف عن نوعية المكيفات المُوفرة في استهلاك الكهرباء

«كفاءة» تكشف عن نوعية المكيفات المُوفرة في استهلاك الكهرباء
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تواصل – فريق التحرير :

أكد المركز السعودي لكفاءة الطاقة “كفاءة”، أن حجم التوفير في استهلاك الطاقة بين المكيفات عالية الكفاءة والمكيفات منخفضة الكفاءة يصل إلى 27% من الاستهلاك السنوي.

وأوضح المركز أن فرق التوفير يصل إلى 1011 ريالًا سنوياً بين ثلاثة مكيفات مستوى كفاءتها (ج) (يعتبر متوسط الكفاءة)، وثلاثة مكيفات مستوى كفاءتها (ز) (أقل مستويات كفاءة الطاقة).

وجرى احتساب الفرق في ظروف عدة، وهي: سعة المكيفات 24 ألف وحدة، وتشغيل المكيفات 2700 ساعة سنوياً، وسعر التعرفة 18 هللة.

وأكد مختصون في كفاءة، أهمية تطبيق خطوات عديدة تساعد على ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية لأجهزة التكييف، منها: إغلاق النوافذ والأبواب، وسد الثقوب لمنع دخول الهواء الحار إلى داخل المنزل، أو تسرُّب الهواء البارد إلى خارجه، واستخدام الحشوات حول إطارات الأبواب والنوافذ وفتحات التكييف، وإسدال الستائر “العازلة” للنوافذ لمنع دخول الحرارة الخارجية إلى الداخل، وتفادي تركيب المكيفات الجدارية في المناور أو الأماكن الضيقة لضمان تهوية جيدة للجهاز.

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