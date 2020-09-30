«مؤسسة الحبوب» تعلن عن وظائف شاغرة بفرع «ينبع»

تواصل – فريق التحرير :

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب ، عن وجود وظائف شاغرة للمواطنين على بند الوظائف المؤقتة (بفرع ينبع).

ويبدأ التقديم عليها اعتباراً من الساعة السابعة والنصف صباح يوم الاحد 17/2/1442هـ الموافق 4/10/2020م ولمدة (7) أيام علىموقع المؤسسة الإلكتروني.

علماً بأن الوثائق المطلوب إرفاقها مع الطلب:

•صورة من الهوية الوطنية.

•صورة من المؤهل. (وكذلك صورة من المعادلة إذا كان المتقدم متخرج من أحد الجامعات الخارجية)

•صورة من السجل الأكاديمي.

•صورة من الخبرات موثقة أو برنت من التأمينات الاجتماعية إن وجد.

•صورة من (اختبار القدرة المعرفية/الاختبار التحصيلي/اختبار قياس) إن وجدت.

ولن ينظر بأي طلب لم تستوفى الوثائق المطلوب إرفاقها، كما أن التعديل على بيانات التقديم سوف يكون متاحاً يوم الأحد 24/2/1442هـ الموافق 11/10/2020م.