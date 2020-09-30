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«الإحصاء»: ارتفاع معدل البطالة بين المواطنين إلى 15.4٪ في الربع الثاني من العام الجاري

«الإحصاء»: ارتفاع معدل البطالة بين المواطنين إلى 15.4٪ في الربع الثاني من العام الجاري
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تواصل – فريق التحرير :

كشفت الهيئة العامة للإحصاء، عن ارتفاع معدل البطالة بين السعوديين إلى 15.4٪ في الربع الثاني من عام 2020م، بسبب تأثير جائحة كورونا.

وقالت الهيئة: إن معدل البطالة بين السعوديين ارتفع 15.4٪ خلال الربع الثاني من عام 2020م؛ وذلك بزيادة 3.1 نقطة مئوية عن نفس الفترة من العام السابق، كما ارتفع معدل البطالة الإجمالي للسعوديين وغير السعوديين إلى 9.0٪ بزيادة 3.4 نقطة مئوية عن الربع الثاني من عام 2019م.

وتابعت “الإحصاء”: تأثرت نتائج مسح القوى العاملة بشكل كبير بآثار جائحة كورونا كوفيد-19 على الاقتصاد السعودي؛ فيما بلغ إجمالي معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين وغير السعوديين 59.4٪ خلال الربع الثاني من عام 2020م.

وارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين إلى 48.8%، كما أظهرت نتائج مسح القوى العاملة للربع الثاني 2020 الصادرة عن هيئة الإحصاء اليوم، أن جملة عدد المشتغلين في السعودية بلغت 13.63 مليون فرد.

وبلغ عدد الذكور من إجمالي المشتغلين بنهاية الربع الثاني نحو 11.16 مليون فرد، بنسبة 82% من إجمالي المشتغلين؛ بينما بلغ عدد الإناث منهم 2.47 مليون بنسبة 18%.

ووفقًا لبيانات هيئة الإحصاء؛ فقد بلغ عدد الأجانب المشتغلين 10.46 ملايين عامل، يمثلون 76.7% من إجمالي المشتغلين في السعودية؛ فيما بلغ عدد المشتغلين السعوديين 3.17 مليون فرد؛ وهو ما يمثل 23.2% من الإجمالي.

وتمركز أغلب المشتغلين بالسعودية في أنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية، بـ8.65 مليون عامل؛ مما يمثل 63.4% من إجمالي المشتغلين، وشكّل الخاضعون لأنظمة ولوائح الخدمة المدنية نسبة 9.4%؛ فيما بلغت نسبة العمالة المنزلية 27.2% من الإجمالي، وفيما يلي توزيع عدد المشتغلين حسب الأنظمة المتبعة.

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