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«حقوق الإنسان» توضح حقوق العمال لدى أصحاب العمل

«حقوق الإنسان» توضح حقوق العمال لدى أصحاب العمل
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تواصل – فريق التحرير :

أوضحت هيئة حقوق الإنسان عددًا من حقوق العمال لدى أصحاب العمل، وذلك في رسائل توعوية عبر حسابها الرسمي على تويتر.

وقالت الهيئة: إن العامل من حقه عدم تحمل أي رسوم تخص رخصة العمل أو الإقامة أو التأمين الصحي.

وأكدت أنه من حق العامل على صاحب العمل اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحمايته من الأخطار والأمراض الناتجة عن العمل، وعدم تحميله أي مبالغ لقاء توفير هذه الحماية.

وأشارت إلى أنه لا يجوز نقل العامل من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته، أو تكليفه بعمل يختلف جوهرياً عن العمل المتفق عليه، إلا بموافقة خطية من العامل.

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