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«أمازون» تكشف عن تقنية جديدة للدفع باستخدام راحة اليدين

«أمازون» تكشف عن تقنية جديدة للدفع باستخدام راحة اليدين
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تواصل – وكالات 

كشفت شركة “أمازون”، اليوم الأربعاء، عن تقنية بيومترية جديدة للدفع الـ لاتلامسي تتيح للزبائن تسديد ثمن مشترياتهم في المتاجر باستخدام راحة اليد بدل البطاقة المصرفية.

ووفقً لوكالة الأنباء الفرنسية، فستستخدم هذه الخدمة المسماة “أمازون وان”، في مرحلة أولى في اثنين من متاجر “أمازون غو” في مدينة سياتل بولاية واشنطن حيث مقر الشركة.

وتعتزم المجموعة المملوكة لجيف بيزوس أثرى أثرياء العالم إضافة هذه التقنية إلى متاجر أخرى تابعة لها في الولايات المتحدة (شيكاغو وسان فرانسيسكو ونيويورك إضافة إلى نقاط بيع أخرى في سياتل) وأيضا بيعها لحساب متاجر أخرى لكن من دون الإعلان عن شريك محتمل.

وقد تصبح سلسلة متاجر المنتجات الراقية “هول فودز ماركت” التي اشترتها “أمازون” سنة 2017 مجهزة بنظام الدفع الجديد هذا في المستقبل. وقال نائب رئيس قسم مبيعات التجزئة والتكنولوجيا لدى “أمازون” ديليب كومار “في أكثرية المساحات التجارية قد تصبح “أمازون وان” وسيلة دفع بديلة أو خيارا لبطاقات ولاء المستخدمين مع جهاز يوضع على الصندوق إلى جانب أنظمة الدفع التقليدية”.

وأشار كومار إلى أن خدمة “أمازون وان” الجديدة قد تستخدم لإدخال الجمهور إلى المدرجات أو خلال دخول الموظفين موقع العمل. هذه التقنية التي وصفتها “أمازون” بأنها “سريعة وموثوقة وآمنة” تستخدم خوارزميات مصممة بطريقة شخصية لكل مستخدم بالاستناد إلى صورة عن اليد لصنع ما يشبه توقيعا فريدا براحة اليد.

وعلى الزبائن الراغبين بالإفادة من الخدمة أن يكون لديهم رقم هاتفي محمول وبطاقة مصرفية من دون الحاجة بالضرورة إلى حساب “أمازون”. وأكدت “أمازون” في هذا الإطار أنها تأخذ “على محمل الجد أمن البيانات واحترام الخصوصية وأي بيانات حساسة تعالَج بما يتوافق مع سياساتنا المعتمدة منذ زمن بعيد”.

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