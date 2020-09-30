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«فيتامين د».. مُكمل غذائي يخفف من حدة أعراض فيروس «كورونا»

«فيتامين د».. مُكمل غذائي يخفف من حدة أعراض فيروس «كورونا»
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تواصل – فريق التحرير :

أكدت دراسة جديدة أن فيتامين (د) يساعد على التخفيف من حدة أعراض فيروس كورونا واحتمال الوفاة من الفيروس.

ووجدت الدراسة التي أجريت في الولايات المتحدة، أن المرضى الذين لديهم مستويات كافية من فيتامين د أقل عرضة لمضاعفات فيروس كورونا الخطيرة والتي قد تكون قاتلة. وعلاوة على ذلك، وجدت دراسة أخرى أن فيتامين د الذي يتم الحصول عليه من أشعة الشمس يقلل أيضًا من معدلات الإصابة ، وفقاً لموقع 24 .

فيتامين أشعة الشمس

ويُطلق على فيتامين د اسم “فيتامين أشعة الشمس” لأن الجسم يمتصه بشكل طبيعي من خلال التعرض لأشعة الشمس وخاصة في أشهر الصيف، وثبت أنه يوفر مجموعة من الفوائد الصحية، بما في ذلك تنظيم كمية الكالسيوم والفوسفات في الجسم.

ووجدت الأبحاث التي أجرتها كلية الطب بجامعة بوسطن، أن المستويات الكافية من فيتامين د كانت مرتبطة بانخفاض ملحوظ في مستوى علامات الالتهاب، ومستويات مرتفعة للخلايا المناعية.

وارتبطت المستويات الأعلى من الخلايا الليمفاوية بانخفاض عواصف السيتوكي، وهي رد فعل مبالغ فيه من جهاز المناعة في الجسم، ويمكن أن تؤدي إلى مضاعفات قاتلة.

انخفاض معدل الوفيات

وأخذ الباحثون عينات دم لقياس مستويات فيتامين (د) من 235 مريضاً تم إدخالهم إلى المستشفى وقد ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، وتمت متابعة هؤلاء المرضى لمعرفة النتائج السريرية بما في ذلك شدة الأعراض لديهم واحتمال وفاتهم.

وأظهرت النتائج أن من بين المرضى الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاماً، كان الذين لديهم مستويات كافية من فيتامين (د) أقل عرضة للوفاة بنسبة 51% مقارنة بالمرضى الذين يعانون من نقص في هذا الفيتامين.

ونشر الدكتور مايكل هوليك مؤخراً دراسة أخرى وجدت أن فيتامين د يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 54%، ويمكن أن يساعد الفيتامين أيضاً في مكافحة الفيروسات الأخرى التي تصيب الجهاز التنفسي العلوي.

زيادة كبيرة في معدلات دخول المستشفى

وقال الدكتور هوليك “هناك قلق كبير من أن الجمع بين عدوى الإنفلونزا والعدوى بفيروس كورونا يمكن أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في معدلات دخول المستشفى والوفاة بسبب مضاعفات هذه العدوى الفيروسية”.

وأضاف “نظراً لانتشار نقص فيتامين د بشكل كبير بين الأطفال والبالغين في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم، وخاصة في أشهر الشتاء، فمن الحكمة أن يتناول الجميع مكمل فيتامين د لتقليل مخاطر الإصابة بالعدوى والمضاعفات الناجمة عن فيروس كورونا”.

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