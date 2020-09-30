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«السديس» يوجه بزيادة مكافآت طلاب معهدي وكليتي الحرم المكي والمسجد النبوي

«السديس» يوجه بزيادة مكافآت طلاب معهدي وكليتي الحرم المكي والمسجد النبوي
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تواصل – فريق التحرير:

بمناسبة اليوم الوطني التسعين للمملكة، وجه معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بزيادة مكافآت طلاب معهدي وكليتي الحرم المكي والمسجد النبوي.

وأكد “السديس” أن زيادة المكافآت يأتي في إطار الحرص والاهتمام بتشجيع الطلاب والطالبات وتطوير قدراتهم، وتحفيزهم للإستزادة من طلب العلم، مبيناً أن الرئاسة لن تدخر جهداً في تسخير كافة خدماتها وقدراتها العلمية والبشرية والمادية في سبيل خدمة العلم وأهله من طلبة العلم.

وفي الختام دعا معاليه أن يحفظ قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- وأن يحفظ لنا بلادنا من كل سوء ومكروه وأن يديم عليها الأمن والأمان والاستقرار والرخاء والازدهار إنه قريب مجيب الدعوات.

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