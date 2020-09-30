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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

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«الجمارك» تعلن عن وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس.. رابط التقديم

«الجمارك» تعلن عن وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس.. رابط التقديم
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تواصل – فريق التحرير :

أعلنت الهيئة العامة للجمارك عبر الموقع الإلكتروني بوابة التوظيف عن توفر 10 وظائف شاغرة لحملة شهادة البكالوريوس وما فوق من الجنسين ، وذلك حسب الشروط التالية :

مهندس أول أنظمة المراقبة الأمنية

من حملة شهادة البكالوريوس في اختصاص هندسة الكهربائية، أو النظم، أو الحاسب، أو الهندسة النووية، أو هندسة الكيميائية.
خبرة لا تقل عن 5 أعوام في مجال ذو صلة.

مهندس أول أنظمة الفحص

من حملة شهادة البكالوريوس في اختصاص هندسة الكهربائية، أو هندسة النظم، أو هندسة الحاسب، أو الهندسة النووية، أو هندسة الكيميائية.
خبرة لا تقل عن 5 أعوام في مجال ذو صلة.

مهندس أول أنظمة التحكم

من حملة شهادة البكالوريوس في اختصاص هندسة الكهربائية، أو هندسة النظم، أو هندسة الحاسب.
خبرة لا تقل عن 5 أعوام في مجال ذو صلة.

مشرف محللي أعمال

من حملة شهادة البكالوريوس في اختصاص تقنية المعلومات أو ما يعادلها.
خبرة لا تقل عن عامين في تحليل وتوثيق المتطلبات التقنية للمشاريع التقنية.

مشرف أول منتجات رقمية

من حملة شهادة البكالوريوس في اختصاص علوم الحاسب، أو تقنية المعلومات، أو ما يعادلها.
خبرة لا تقل عن 5 أعوام في إدارة المنتجات التقنية.

مدير مشروع أول التخطيط التقني وقياس الأداء

من حملة شهادة البكالوريوس في اختصاص علوم الحاسب، أو ما يعادلها.
خبرة لا تقل عن 3 أعوام في إدارة المشاريع.

مدير مشروع أول الحلول الرقمية

من حملة شهادة البكالوريوس في اختصاص علوم الحاسب، أو تقنية المعلومات، أو ما يعادلها.
خبرة لا تقل عن 4 أعوام في إدارة المشاريع التقنية.

مدير إدارة مكتب إدارة المشاريع التقنية

من حملة شهادة البكالوريوس، أو الماجستير في اختصاص علوم الحاسب، أو ما يعادلها.
خبرة لا تقل عن 10 أعوام في إدارة المشاريع التقنية.
يحمل شهادة احترافية في إدارة المشاريع مثل pmp ويفضل شهادات احترافية أعلى مثل pfmp أو pgmp.

أمين سر

من حملة شهادة البكالوريوس في اختصاص القانون، أو إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.
خبرة لا تقل عن عام في مجال القانون، أو إدارة الأعمال، أو الشريعة، أو السكرتارية.

أخصائية / أخصائي أول الوقاية والحماية من الاشعاع

من حملة شهادة البكالوريوس في اختصاص علوم الفيزياء، أو ما يعادلها.
خبرة لا تقل عن 3 أعوام في نفس المجال.
الحصول على رخصة ممارسة في أجهزة القياس النووية من هيئة الرقابة النووية والاشعاعية.

علماً بأن التقديم متاحاً الآن، ويستمر حتى الاكتفاء بالأعداد المتقدمة، وللتقديم اضغطهنا.

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