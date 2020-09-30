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بزيادة 21%.. إيرادات «الجمارك» تصل إلى 61.5 مليار ريال 

بزيادة 21%.. إيرادات «الجمارك» تصل إلى 61.5 مليار ريال 
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تواصل – فريق التحرير:

وصلت ضبطيات الهيئة العامة للجمارك خلال العام الماضي نحو 46.685 حالة، بارتفاع قدره 20% عن العام 2018، في حين ارتفع إجمالي الإيرادات المحصلة للعام الفائت إلى 61.5 مليار ريال، بزيادة 21% عن العام ما قبل الماضي.

وبحسب تقرير لـ”الجمارك”، فإن الهيئة قامت بحصر الضوابط لمنع تسرب الإيرادات والبدء في تطبيقها، والتعاقد مع شركة متخصصة في إقامة وإدارة المزادات مما ساهم في تحسين إدارة الهيئة للمزادات، وإعادة هندسة إجراءات الإفصاح وإطلاق بوابة الإفصاح الإلكتروني، وكذلك الانتهاء من تطبيق العلامة الضريبية الرقمية على السجائر بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل وإطلاقها في الموعد المحدد، وفقًا لـ”الوطن”.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة، كانت قد كشفت عن إجراءات لتيسير التبادل التجاري وخفض متوسط مدة الفسح لإجمالي الشحنات من 22.8 ساعة في العام 2018، إلى 17.2 ساعة في العام الماضي، والإسهام في تقديم ترتيب المملكة في مؤشر التجارة عبر الحدود 72 مركزاً، إضافة إلى إقرار لائحة مناطق ومستودعات الإيداع الجديدة والسماح بخدمات إضافية ضمنها، وإنجاز عدد 3.365 ملايين بيان جمركي في العام 2019، بزيادة نسبتها 20% عن العام 2018، ورفع عدد الشركات ضمن برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد من 55 إلى 105 شركات.

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