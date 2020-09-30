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توقعات «الأرصاد»: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات 4 مناطق

توقعات «الأرصاد»: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات 4 مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد حالة الطقس ليوم الأربعاء في المملكة 13-02-1442 هـ / 2020/09/30 م بمشيئة الله تعالى هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة. كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطه على أجزاء من شرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 14-36كم/ساعة ، وارتفاع الموج من 0.5 m إلى 1.5m ، وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج .

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