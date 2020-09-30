الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

طائرة دون طيار «منزلية» للحماية في حالات الطوارئ

طائرة دون طيار «منزلية» للحماية في حالات الطوارئ
0

تواصل – وكالات:

أطلقت شركة أمازون الطائرة دون طيار Always Home Cam الجديدة تحت العلامة التجارية Ring.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الدرون الجديدة يمكنها مراقبة ما يجري في المنزل في حالات صدور إنذار، علاوة على أنها تقوم بنقل فيديو مباشر عبر التطبيق إلى المستخدم مباشرة.

وأوضحت شركة أمازون أن الدرون Always Home Cam الجديدة عبارة عن درون تحلق تلقائيا ومزودة بمراوح محمية تماماً، ويمكنها التصوير داخل أرجاء المنزل أثناء التحليق بدقة 1080 بيكسل.

وبمجرد صدور إنذار في المنزل فإن الدرون تطير في المنزل وتنقل فيديو مباشر بما في ذلك الصوت داخل المنزل إلى المستخدم أو أي شخص آخر عن طريق تطبيق Ring.

وتختفي الكاميرا في قاعدة الشحن، وبالتالي فإنه لا يمكن استعمال كاميرا مراقبة داخل المنزل، ويبلغ سعر الدرون الجديدة 250 دولاراً أمريكياً.

مواد ذات صلة

«أمازون» تطلق منصة «لونا» لألعاب الفيديو عند الطلب

«أمازون» تطلق منصة «لونا» لألعاب الفيديو عند الطلب

«التحالف»: اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه نجران

«التحالف»: اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه نجران

تطبيق «أمازون» يتيح مشاهدة المفروشات في منزلك قبل شرائها

تطبيق «أمازون» يتيح مشاهدة المفروشات في منزلك قبل شرائها

«أمازون» تطلق ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بمشاهدة “المفروشات” قبل شرائها

«أمازون» تطلق ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بمشاهدة “المفروشات” قبل شرائها

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة