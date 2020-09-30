طائرة دون طيار «منزلية» للحماية في حالات الطوارئ

تواصل – وكالات:



أطلقت شركة أمازون الطائرة دون طيار Always Home Cam الجديدة تحت العلامة التجارية Ring.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الدرون الجديدة يمكنها مراقبة ما يجري في المنزل في حالات صدور إنذار، علاوة على أنها تقوم بنقل فيديو مباشر عبر التطبيق إلى المستخدم مباشرة.

وأوضحت شركة أمازون أن الدرون Always Home Cam الجديدة عبارة عن درون تحلق تلقائيا ومزودة بمراوح محمية تماماً، ويمكنها التصوير داخل أرجاء المنزل أثناء التحليق بدقة 1080 بيكسل.

وبمجرد صدور إنذار في المنزل فإن الدرون تطير في المنزل وتنقل فيديو مباشر بما في ذلك الصوت داخل المنزل إلى المستخدم أو أي شخص آخر عن طريق تطبيق Ring.

وتختفي الكاميرا في قاعدة الشحن، وبالتالي فإنه لا يمكن استعمال كاميرا مراقبة داخل المنزل، ويبلغ سعر الدرون الجديدة 250 دولاراً أمريكياً.