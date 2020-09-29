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بدءاً من الأحد المقبل.. تخصيص صحن المطاف للمعتمرين فقط

بدءاً من الأحد المقبل.. تخصيص صحن المطاف للمعتمرين فقط
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 تواصل – فريق التحرير:

وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بتخصيص صحن المطاف للطواف فقط ابتداء من الأحد المقبل.

وأوضح الشيخ السديس أن ذلك يأتي تسهيلاً على المعتمرين لأداء نُسكهم بكل يسر وسهولة، مؤكدا أن هذا التوجيه جاء للحفاظ على سلامة المعتمرين لكي يؤدوا نسكهم على أكمل وجه، وذلك بعد صدور الموافقة الكريمة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجياً.

وأشار الشيخ عبدالرحمن السديس، إلى أن الرئاسة اتخذت كافة الإجراءات والاحترازات المتبعة لضمان سلامة وراحة قاصدي المسجد الحرام، وتقديم أفضل وأرقى الخدمات لضيوف الرحمن لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة حماها الله.

 

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