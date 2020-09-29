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قصة الملك عبدالعزيز مع أم الأطفال واكتشاف النفط بعد دعائها له (فيديو)

قصة الملك عبدالعزيز مع أم الأطفال واكتشاف النفط بعد دعائها له (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت دارة الملك عبدالعزيز، عبر حسابها في “تويتر”، مقطع فيديو سلطت من خلاله الضوء على قصة الملك عبدالعزيز مع امرأة فقيرة لديها 3 أطفال بأحد الأسواق.

وأوضحت “الدارة” نقلا عن الشيخ عبدالله الصقري، أن الملك عبد العزيز وجد امرأة تجلس في أحد الأسواق، ومعها 3 أطفال، وعندما اقترب منها أعطاها بعض النقود.

وأضاف الشيخ الصقري: أن ابنة المرأة فرحت بذلك وأبلغت أمها بأن من أعطاها النقود هو الملك عبدالعزيز، ففرحت المرأة فرحا شديدا، ودعت له قائلة :”اللهم أفتح له خزائن الأرض”، مكررة هذا الدعاء أكثر من مرة”.

وأضافت الدارة أنه بعد ذلك الدعاء جاء للملك أنباء عن اكتشاف البترول في الدمام، فقال الملك حينها “إن الله استجاب لدعوة المرأة”.

 

 

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