وظائف بـ«كلية الأمير سلطان العسكرية» على برنامج التشغيل الذاتي

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أعلنت كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران عن فتح باب التقديم على وظائف برنامج التشغيل الذاتي لأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم .

وأوضحت الكلية أن الوظائف الفنية والإدارية متاحة عبر منصة التوظيف للخدمات الطبية للقوات المسلحة (هنا الرابط)

– المستندات المطلوب إرفاقها:

• نسخة محدثة وواضحة للسيرة الذاتية.

• صورة واضحة للهوية الوطنية.

• صورة واضحة لسجل الأسرة (للنساء فقط).

• صورة واضحة لكافة المؤهلات العلمية )الدكتوراه / الماجستير / البكالوريوس ( مصدقة مع ارفاق معادلة الشهادة في حال الحصول على الشهادة من خارج المملكة.

• صورة واضحة للسجل الأكاديمي لكافة المؤهلات العلمية.

• صورة من شهادات الخبرة (إن وجدت).

• صورة من شهادة تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (إن وجدت).

• عدد ( 2 ) توصية أكاديمية من أعضاء هيئة التدريس الذين أشرفوا على تدريس المتقدم في المرحلة الدراسية الخبرة.

مواعيد التقديم: متاح الآن، وينتهي الإثنين 12 /10 /2020 م الموافق 25 / 02 / 1442 هـ، كما يمكن الحصول على مزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي (اضغط هنــا).