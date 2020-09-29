الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

خادم الحرمين يعزي هاتفياً أمير الكويت في وفاة الشيخ صباح الأحمد ويهنئه بتوليه مقاليد الحكم

خادم الحرمين يعزي هاتفياً أمير الكويت في وفاة الشيخ صباح الأحمد ويهنئه بتوليه مقاليد الحكم
0

تواصل – واس:

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، اتصالاً هاتفياً اليوم، بصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، أعرب فيه عن خالص عزائه ومواساته في الفقيد صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح – رحمه الله ـ.
وقال خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال: “لقد فقدنا أخاً عزيزاً وقائداً كرس حياته لخدمة وطنه وأمته العربية والإسلامية والمجتمع الإنساني، وحظي بمكانة مرموقة وتقدير مميز بين قادة وشعوب العالم، نعزي أنفسنا وكل أبناء الخليج والأمتين العربية والإسلامية”.

وأضاف – حفظه الله -، “رحل – رحمه الله – بعد مسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته”.
وعبر خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – عن تهنئته لسمو الشيخ نواف الأحمد الصباح بتوليه مقاليد الحكم في دولة الكويت الشقيقة، سائلاً الله أن يوفق سموه ويعينه ويسدد خطاه لخدمة الكويت وشعبها، مؤكداً – حفظه الله – وقوف المملكة مع الكويت، داعياً الله جل وعلا للفقيد بالرحمة ومتمنياً للكويت المزيد من الأمن والرخاء والازدهار والاستقرار.

مواد ذات صلة

مجلس الوزراء الكويتي يعلن الشيخ نواف الأحمد أميراً للبلاد

مجلس الوزراء الكويتي يعلن الشيخ نواف الأحمد أميراً للبلاد

«القيادة» تعزي «عائلة آل صباح» والشعب الكويتي في وفاة الشيخ صباح الأحمد

«القيادة» تعزي «عائلة آل صباح» والشعب الكويتي في وفاة الشيخ صباح الأحمد

الديوان الأميري يعلن وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح

الديوان الأميري يعلن وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح

الحكومة الكويتية تدعو لأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وتجاهل ما يثار على مواقع التواصل

الحكومة الكويتية تدعو لأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وتجاهل ما يثار على مواقع التواصل

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>