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«العمري»: تحويلات العمالة الوافدة تقفز لأعلى مستوى خلال 4 أعوام

«العمري»: تحويلات العمالة الوافدة تقفز لأعلى مستوى خلال 4 أعوام
الكاتب: عبدالحميد العمري
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تواصل – فريق التحرير:

أكد الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالحميد العمري، أن تحويلات العمالة الوافدة تقفز خلال أول 8 أشهر من 2020 بنسبة 17.3% (+14.3 مليار ريال) إلى أعلى من 97 مليار ريال مقارنة بنفس الفترة من 2019، وهو أعلى مستوى لها خلال الأربعة أعوام الماضية.

وأضاف العمري، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، أن أهم الأسباب التي أدتْ إلى ارتفاعها بهذه النسبة القياسية تتمثل فيما يلي:

– عودة الوافدين للارتفاع خلال النصف الأول 2020 بنسبة 3.2% (+208.5 ألف عامل وافد)
– انخفاض العمالة طوال الأعوام الماضية تركّز على ذوي الدخل الأدنى.
– ترحيل العمالة لأسرهم سابقا دفع لزيادة مستوى التحويلات!
– عدم قدرتهم على السفر لبلدانهم بسبب الكورونا زاد حاجتهم لزيادة التحويلات.

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