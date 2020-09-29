«نوكيا» تطلق سماعات لاسلكية جديدة

تواصل – وكالات:



أطلقت شركة نوكيا سماعة الرأس Power Earbuds Lite اللاسلكية الجديدة لتوفير صوت فائق النقاء أثناء التنقل.

وأوضحت الشركة الفنلندية أن سماعة الرأس اللاسلكية الجديدة تمتاز بفترة تشغيل تمتد إلى 35 ساعة، ويعتمد تصميم سماعة الرأس الجديدة على موديلات In-Ears الشائعة مع خاصية التحكم اللمسي لاستقبال المكالمات الهاتفية أو التحكم في تشغيل الموسيقى.

وتمتاز سماعة الرأس اللاسلكية الجديدة بمقاومة الماء حتى عمق واحد متر ولمدة 30 دقيقة بفضل تمتع سماعة نوكيا بفئة الحماية IPX7.

وأعلنت شركة نوكيا عن طرح سماعة الرأس في الأسواق العالمية بدءاً من أكتوبر المقبل بسعر 65 يورو فقط.