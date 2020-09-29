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«الدفاع المدني» تحذر من احتمالية هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة

«الدفاع المدني» تحذر من احتمالية هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة
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تواصل – واس:

حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني وفقاً لما ورد إليها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من ازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة بمشيئة الله ابتداء من مساء اليوم وحتى يوم الجمعة المقبل.

وتوقعت المديرية حدوث حالة مطرية على أجزاء من مناطق المملكة تتأثر جراءها مناطق (عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة) بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر مناطق (المدينة المنورة والمنطقة الشرقية) بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.

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