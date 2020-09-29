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«تعليم الرياض» توزع 12 ألف «تابلت» وشريحة بيانات على طلاب المتوسطة

«تعليم الرياض» توزع 12 ألف «تابلت» وشريحة بيانات على طلاب المتوسطة
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تواصل – واس:

بدأت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض المرحلة الثانية في توزيع الأجهزة اللوحية وشرائح البيانات للمرحلة المتوسطة وأول وثاني ثانوي لتسهيل عملية التعليم عن بعد للطلاب والطالبات، حسب معايير الاستحقاق المعتمدة، وذلك استمرارا لمبادرة مؤسسة تكافل الخيرية.

وقدم مدير عام تعليم الرياض حمد بن ناصر الوهيبي شكره لمؤسسة تكافل على هذه المبادرة والتي تهدف إلى تسهيل عملية التعليم عن بُعد للطلبة.

ونوه المدير العام للتعليم في منطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي بما يحظى به التعليم من اهتمام في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد، القيادة الرشيدة ، ومتابعة وإشراف من معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، من خلال دعم المبادرات التي تسهل عملية التعليم عامة، والتعليم عن بعد خاصة عبر منصة مدرستي وروافدها التعليمية .

من جهته بين مساعد المدير العام للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنام أن المرحلة الثانية ستشمل توزيع 9938 جهازا لوحيا وشرائح بيانات، منها 4472 للبنين و5466 للبنات، يمثلون المرحلة المتوسطة وأول وثاني ثانوي، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة شملت توزيع 2774 جهازا لوحيا مع شرائح بيانات، لطلاب الصف الثالث الثانوي، تتبعها مراحل أخرى، يتم تسليمها من خلال مكاتب التعليم، بالتنسيق مع برنامج تكافل، وفق معايير استحقاق معتمدة.

وأضاف الغنام أن إدارتي التوجيه والإرشاد أطلقت عددا من الخدمات الإرشادية لمساعدة الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم على استكمال رحلة التعليم عن بعد، منها استحداث وحدات إرشادية إضافية في عدد من مكاتب التعليم، و”خدمة الهاتف الإرشادي” أثناء الدوام الرسمي من التاسعة صباحا حتى الـ 12 ظهرا يوميا.

وأكد الغنام ، حرص إدارة الإرشاد الطلابي على زيادة التواصل الفعال بين الطالب والأسرة مع الوحدات القائمة والمستحدثة، وتوعية الأسر ببعض الطرق والوسائل التربوية الحديثة في التعامل مع أبنائها، ومساعدتهم على تجاوز العقبات التحصيلية والنفسية والاجتماعية .

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