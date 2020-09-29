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أعلن الديوان الأميري، اليوم، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وذكر الديوان الأميري في بيانه: “ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه”.
فيديو عاجل | الديوان الأميري يعلن وفاة أمير#الكويت#الشيخ_صباح_الأحمد_الصباح#الإخباريةpic.twitter.com/9kX2oRINXu
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv)September 29, 2020