الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

إيداع أكثر من نصف مليار ريال في حسابات مستفيدي «سكني» لشهر سبتمبر

إيداع أكثر من نصف مليار ريال في حسابات مستفيدي «سكني» لشهر سبتمبر
0

تواصل – واس:

أعلن صندوق التنمية العقارية، إيداع أكثر من نصف مليار ريال، في حسابات المواطنين من مُستفيدي برنامج “سكني” من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لشهر سبتمبر 2020م.

وأوضح المشرف العام على الصندوق منصور بن ماضي، أن 525 مليون ريال من إجمالي الدعم هذا الشهر خُصصت لأرباح عقود التمويل العقاري المدعُوم، مشيراً إلى أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي “سكني” منذ بداية برنامج القرض العقاري في يونيو 2017م وحتى شهر سبتمبر 2020، تجاوزت 23.4 مليار ريال.

وبيّن أن إعلان الصندوق عن إيداع الدعم في حسابات المواطنين من مستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية شهرياً يأتي للتأكيد على التزامه التام بتحمل أعباء تملك المسكن الأول بالاستفادة من “القرض المدعُوم” للحصول على المسكن المناسب الذي يلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم من خلال إجراءات تمويلية سهلة وميسرة.

وأشار إلى استفادة أكثر من 341 ألف أسرة سعودية في جميع مناطق المملكة من برنامج “القرض المدعُوم” منذ يونيو 2017م وحتى نهاية أغسطس الماضي من العام الجاري 2020، ما أسهم في استقرار حياة الأسر، وتحقيق تنمية عمرانية في مدن ومناطق المملكة كافة.

يُذكر أن الصندوق يقدم خدمات “القرض المدعُوم” ضمن 30 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونيةwww.redf.gov.sa، ويقوم مركز العناية بالمستفيد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المواطنين حول الحلول التمويلية على مدار الساعة، كما تستقبل فروع الصندوق المراجعين بعد حصولهم على مواعيد مجدولة من خلال بوابة الصندوق الإلكترونية.

مواد ذات صلة

صندوق التنمية العقارية يقدم الدعم السكني لأكثر من 1.2 مليون أسرة

صندوق التنمية العقارية يقدم الدعم السكني لأكثر من 1.2 مليون أسرة

«العقاري» يُودع 1.3 مليار ريال في حسابات مُستفيدي «سكني».. تفاعل كبير من المغردين

«العقاري» يُودع 1.3 مليار ريال في حسابات مُستفيدي «سكني».. تفاعل كبير من المغردين

وفاة والدة المتحدث الرسمي لـ«الصندوق العقاري»

وفاة والدة المتحدث الرسمي لـ«الصندوق العقاري»

حالة إصابة بـ«كورونا» تتسبب في إغلاق فرع «الصندوق العقاري» بعسير

حالة إصابة بـ«كورونا» تتسبب في إغلاق فرع «الصندوق العقاري» بعسير

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة