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بالانفوجراف.. نصائح مهمة للوقاية من ارتفاع «الكوليسترول» ومخاطره

بالانفوجراف.. نصائح مهمة للوقاية من ارتفاع «الكوليسترول» ومخاطره
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تواصل – فريق التحرير :

قدمت مدينة الملك فهد الطبية، نصائح هامة للوقاية من ارتفاع الكوليسترول ومخاطره الصحية.

وأوضحت أن هناك عدة عوامل لزيادة خطر ارتفاع الكوليسترول ، من بينها النظام الغذائي غير الصحي، والتدخين، وداء السكري، والسمنة .

وبينت طرق الوقاية والعلاج منه، وذلك من خلال اتباع عدة نصائح، وهي الإقلاع عن التدخين، والتقليل من الدهون المشبعة والأملاح في الأكل، والمحافظة على الوزن الصحي.

وأشارت إلى أن الإنسان قد يلجأ إلى الأدوية إذا لم ينخفض الكوليسترول، خصوصا عند وجود عوامل أخرى لتصلب الشرايين .

وشددت على وجوب عمل فحص كوليسترول كل 5 سنوات لمن يتجاوز عمره 21 عامًا.

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