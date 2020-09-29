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انخفاض أسعار النفط وسط مخاوف الطلب جراء جائحة كورونا

انخفاض أسعار النفط وسط مخاوف الطلب جراء جائحة كورونا
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تواصل – رويترز :

انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء لتمحي مكاسب من الجلسة السابقة فيما رجحت كفة مخاوف الطلب المزمنة جراء جائحة كورونا أمام آمال ولدتها حزمة تحفيز أمريكية جديدة يجد مشرعون صعوبة في الاتفاق عليها.

وأودى فيروس كورونا بحياة أكثر من مليون نسمة في أنحاء العالم حتى اليوم الثلاثاء وفقا لإحصاء رويترز في حين تشهد حالات الإصابة والوفيات تزايدا في بضع دول.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنتا؛ ما يوازي 0.8 في المئة إلى 40.26 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ 0645 بتوقيت جرينتش.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر/كانون الأول الأكثر نشاطا 32 سنتا؛ ما يعادل 0.8 في المئة إلى 42.55 دولار للبرميل. وهبط عقد نوفمبر/تشرين الثاني الذي ينتهي غدا الأربعاء 27 سنتا إلى 42.16 دولار للبرميل.

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