المساكن تُسجل انخفاضًا في استهلاك الكهرباء خلال 4 سنوات.. وباحثون يوضحون الأسباب

تواصل – فريق التحرير:

كشفت بيانات عن تسجيل المساكن في المملكة انخفاضًا في استهلاك الكهرباء خلال 4 سنوات.

وبحسب مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية “كابسارك” فقد تم مناقشة التغييرات التي حدثت للاستهلاك السكني للكهرباء خلال الأربع سنوات الماضية، وتأثيرات برامج مثل إصلاح الأسعار وزيادة كفاءة الطاقة على الحد من استهلاك الكهرباء في المملكة.

وانخفض استهلاك المساكن للكهرباء في المملكة بمقدار 14 تيرا واط في الساعة خلال 4 سنوات، ليصل في العام 2018 إلى 130 تيرا واط في الساعة مقابل 144 تيرا واط في الساعة خلال عام 2015.

3 عوامل ساهمت بتخفيض الاستهلاك الطاقة

ووفقًا لـ”الوطن”، فقد حدد باحثون ثلاثة عوامل رئيسة لعبت دورًا في انخفاض استهلاك الطاقة في المملكة؛ تمثلت في إصلاح أسعار الكهرباء وبرامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتناقص عدد السكان غير السعوديين، إضافة إلى انخفاض طفيف في الدخل الحقيقي، إذ استبعد تحليل تعليق المركز بأن تكون أحوال الطقس، وعدد الوحدات السكنية، وعدد الأجهزة المستخدمة قد لعبت دورًا في تراجع استهلاك الكهرباء إذ إن المملكة ما زالت تشهد ارتفاعًا خلال السنوات الأخيرة في كلٍ من درجات الحرارة وعدد الأجهزة المستخدمة وعدد المساكن وعدد السكان الإجمالي، رغم خروج بعض الوافدين بين 2017 و2018.

تجدر الإشارة إلى أن التقرير كان قد ألمح إلى أن إصلاح أسعار الطاقة يُعد طريقة فعالة للحد من النمو السريع في الاستهلاك محلياً وتعزيز سلوكيات الحفاظ عليها، بجانب تشجيع الاستثمار في كفاءة استهلاكها وتقليل الأضرار البيئية الناجمة عن إنتاجها، وزيادة الإيرادات الحكومية. كما أكد على أن مبادرات المركز السعودي لكفاءة الطاقة مثل فرض العزل الحراري الإلزامي على جميع المباني الجديدة ووضع معايير كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية ساهمت في تراجع استهلاك الطاقة.