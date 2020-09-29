الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

خبيرة تغذية توضح السعرات الحرارية في أشهر الحلويات بالمملكة.. وتقدم نصائح مهمة

خبيرة تغذية توضح السعرات الحرارية في أشهر الحلويات بالمملكة.. وتقدم نصائح مهمة
0

تواصل – فريق التحرير:

تحتوي العديد من الحلويات الشهيرة في المملكة على سعرات حرارية كبيرة، كما أنها تحتوي على التمر والزبدة، وهما مكوّنان دسمان حاضران في مقادير غالبيّة الحلويات السعودية.

وكشفت خبيرة التغذية وجدان قطب، وفقاً لمجلة “سيدتي” عن السعرات الحرارية الموجودة في عدد من الحلويات الشهيرة بالمملكة كالآتي:

اللقيمات

يبدو أن اللقيمات ستكون أول الحلويات الصديقة التي يمكنكم تناولها، ففي الواحدة منها ما يقرب من 70 سعرة حرارية.

الحيسة

التمر والزبدة معًا “ثنائي خطير” على الـ”دايت”، وعلى السكر في الدم، وعلى القلب، لذا تأكدوا من عدم تجاوز الكمية الآمنة من كل مكون منهما، واستشيروا الطبيب في هذا الشأن. فقطعة الحيسة أو القطعتان (100 جرام) تحتويان على 250 سعرة حرارية.

الحنيني

هو يتألف من الزبدة والتمر، بالإضافة إلى المكسّرات وجوز الهند. ومع الإضافات المذكورة، تعج الـ 100 جرام منه بـ 290 سعرة حرارية.

المصابيب

تشبه البسكويت منزليّ الصنع، لكنها حبلى بالسعرات، ففي 100 جرام منها، يصل عدد السعرات إلى 390 سعرة، لو أن الخبر السعيد هو أن الـ 100 جرام توازي كمًّا كبيرًا من هذا النوع من الحلى، يمكن تناوله مع الشاي أو المشروب الساخن المفضّل.

أما في المراكز الأولى، في لائحة الحلى السعودي الأعلى في السعرات الحرارية، هناك:

• عصيدة التمر:في كل 100 جرام منها 480 سعرة حراريّة.

• القرص العقيلي:في القطعة التي تمثل مثلثًا من 8 مثلثات في القرص، 700 سعرة حرارية! لذا، تدعو النصيحة إلى التقنين في تناول الحلويات.

مواد ذات صلة

احذر عند تناولها.. أطعمة تحتوي على سعرات حرارية أكثر مما تتوقع

احذر عند تناولها.. أطعمة تحتوي على سعرات حرارية أكثر مما تتوقع

خطوات بسيطة تمكنك من تخفيض السعرات الحرارية في وجبات اللحوم

خطوات بسيطة تمكنك من تخفيض السعرات الحرارية في وجبات اللحوم

للوقاية من خطر السكريات.. فواكه تقلل الرغبة في تناول «الحلوى»

للوقاية من خطر السكريات.. فواكه تقلل الرغبة في تناول «الحلوى»

«طريقة مبتكرة» لتفادي أضرار السعرات الحرارية بالأطعمة

«طريقة مبتكرة» لتفادي أضرار السعرات الحرارية بالأطعمة

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة