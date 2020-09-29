خبيرة تغذية توضح السعرات الحرارية في أشهر الحلويات بالمملكة.. وتقدم نصائح مهمة

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تحتوي العديد من الحلويات الشهيرة في المملكة على سعرات حرارية كبيرة، كما أنها تحتوي على التمر والزبدة، وهما مكوّنان دسمان حاضران في مقادير غالبيّة الحلويات السعودية.

وكشفت خبيرة التغذية وجدان قطب، وفقاً لمجلة “سيدتي” عن السعرات الحرارية الموجودة في عدد من الحلويات الشهيرة بالمملكة كالآتي:

اللقيمات

يبدو أن اللقيمات ستكون أول الحلويات الصديقة التي يمكنكم تناولها، ففي الواحدة منها ما يقرب من 70 سعرة حرارية.

الحيسة

التمر والزبدة معًا “ثنائي خطير” على الـ”دايت”، وعلى السكر في الدم، وعلى القلب، لذا تأكدوا من عدم تجاوز الكمية الآمنة من كل مكون منهما، واستشيروا الطبيب في هذا الشأن. فقطعة الحيسة أو القطعتان (100 جرام) تحتويان على 250 سعرة حرارية.

الحنيني

هو يتألف من الزبدة والتمر، بالإضافة إلى المكسّرات وجوز الهند. ومع الإضافات المذكورة، تعج الـ 100 جرام منه بـ 290 سعرة حرارية.

المصابيب

تشبه البسكويت منزليّ الصنع، لكنها حبلى بالسعرات، ففي 100 جرام منها، يصل عدد السعرات إلى 390 سعرة، لو أن الخبر السعيد هو أن الـ 100 جرام توازي كمًّا كبيرًا من هذا النوع من الحلى، يمكن تناوله مع الشاي أو المشروب الساخن المفضّل.

أما في المراكز الأولى، في لائحة الحلى السعودي الأعلى في السعرات الحرارية، هناك:

• عصيدة التمر:في كل 100 جرام منها 480 سعرة حراريّة.

• القرص العقيلي:في القطعة التي تمثل مثلثًا من 8 مثلثات في القرص، 700 سعرة حرارية! لذا، تدعو النصيحة إلى التقنين في تناول الحلويات.