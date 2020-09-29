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«صحة الرياض»: إغلاق عيادات أسنان شهيرة بعد رصد عدة مخالفات وهروب ممارسيها الصحيين

«صحة الرياض»: إغلاق عيادات أسنان شهيرة بعد رصد عدة مخالفات وهروب ممارسيها الصحيين
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تواصل – فريق التحرير:

بمتابعة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن علي الشهراني ، أغلقت “صحة الرياض” مؤخراً ، مجمع عيادات أسنان يتبع لإحدى المجموعات الطبية الشهيرة تحفظياً، على إثر رصد عدد من المخالفات، والتعدي على أحد أعضاء لجنة الالتزام ، وهروب ممارسيها الصحيين.

هروب وممانعة ومخالفات جسيمة
وتفصيلاً أوضحت “صحة الرياض” ، أنه خلال الجولات المستمرة، لفرق الالتزام على إحدى المنشآت الصحية الشهيرة في طب الأسنان ، تم رصد عدد من المخالفات، تمثلت في تشغيل أطباء وتمريض، لا يحملون تراخيص مزاولة مهنة ، وتظاهروا بأنهم مرضى للهروب من فريق الالتزام ، وكذلك التعدي على أحد أعضاء فريق الالتزام، وكذلك عدم وجود طبيب استشاري ، أو نائب أول، واختلاف مسمى المجمع عن الاسم الصادر له الترخيص .

بينما رفض المدير الإداري للمجمع التعاون مع أعضاء الالتزام، وادعى قدرته على شطب محاضر التفتيش من خلال علاقاته.
ونوهت “صحة الرياض” أن المتابعة مستمرة على جميع القطاعات الصحية الخاصة ، والتي يتم إغلاقها ، وذلك لضمان عدم مزاولة النشاط بدون موافقة من إدارة الالتزام بـ”صحة الرياض”.

ولفتت أيضاً أن الإغلاق التحفظي الصادر من لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة هو إجراء أولى احترازي للحفاظ على سلامة المرضى وأن اللجنة ستستمر في نظر القضية لإصدار القرار النهائي.

أبرز المخالفات التي يتم رصدها

وفي نفس السياق، تواصل “صحة الرياض” جولاتها الرقابية على الممارسات المخالفة في المؤسسات الصحية الخاصة، وأكدت أن أبرز المخالفات التي تقع فيها بعض القطاعات الصحية الخاصة وهي( قصور في تطبيق مكافحة العدوى ، وعدم وجود تراخيص للممارس أو المؤسسة أو أنه منتهي ، وعدم توفر الحد الأدنى من الكوادر ، بالإضافة إلى نقص في توفر التجهيزات / الأدوية الإسعافية ، وجود غرفة عزل مكتملة التجهيزات في المستشفيات ، وعدم وجود سيارة الإسعاف أو أنها غير مناسبة) .

وأشارت “صحة الرياض” إلى أن عقوبات الممارسين الصحيين التي تصدرها تكون غرامة مالية تصل إلى 100 الف ريال والسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين بالاضافة الى امكانية سحب ترخيص الممارس الصحي وعقوبات المؤسسات الصحية غرامة مالية تصل إلى 300 ألف ريال أو الإغلاق الى مدة تصل الى سنتين او سحب الترخيص .

يُذكر أن “صحة الرياض” وضمن منظومة “الصحة” تولي جانب المراقبة والتفتيش أهمية بالغة لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدمة للمريض ، وذلك من خلال المتابعة الدورية عن طريق لجان التفتيش في جميع مناطق المملكة  ومحافظاتها وتحث الجميع على الإبلاغ عن المخالفات الصحية بالاتصال على الرقم 937 ، كما أن التفتيش حالياً يتم بطريقة إلكترونية كاملة من خلال مشروع الوزارة ” التفتيش الإلكتروني ” .
وتأتي هذه الإجراءات تواصلاً للخطوات التطويرية والحملات المجدولة التي تقوم بها الصحة لتفعيل الرقابة والتحقق من مدى التزام القطاع الصحي.

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