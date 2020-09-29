«النقد»: ارتفاع تحويلات الأجانب في المملكة خلال الشهر الماضي لتُسجّل 12.4 مليار ريال

تواصل – فريق التحرير

سجّلت تحويلات الأجانب في المملكة ارتفاعًا خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 24.8% على أساس سنوي، حيث بلغت نحو 12.38 مليار ريال ( 3.3 مليار دولار)، مقارنة بنحو 9.92 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق 2019، لترتفع بنحو 2.46 مليار ريال.

ووفقًا لـ”الاقتصادية”، فقد كشفت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، تباطؤ معدل النمو على الرغم من نمو تحويلات شهر أغسطس الماضي على أساس سنوي، مقارنة بالشهرين الماضيين، حيث نمت في يونيو 60.2 في المائة و32.7 في المائة في يوليو.

في المقابل، تراجعت تحويلات السعوديين للخارج في أغسطس الماضي بنحو 10.7 في المائة وعلى أساس سنوي لتبلغ 3.48 مليار ريال، مقارنة بنحو 3.9 مليار ريال للفترة المماثلة.

أول تراجع لتحويلات الأجانب بعد ثلاثة أشهر



وعلى أساس شهري، سجلت تحويلات الأجانب أول تراجع بعد ثلاثة أشهر، حيث تراجعت بنحو 18.6 في المائة، مقارنة بشهر يوليو البالغ 15.2 مليار ريال، علما أن تحويلات يوليو الماضية تعد الأعلى منذ منتصف 2016.

وبحسب الرصد، بلغت التحويلات منذ بداية العام نحو 97 مليار ريال، مسجلة نموا بنحو 17.3 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق البالغة 82.74 مليار ريال، ويأتي ذلك بدعم من نمو التحويلات بشكل كبير خلال الأشهر الأربعة الماضية.